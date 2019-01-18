В Госдуме отклонили закон КПРФ о социальной доплате неработающим пенсионерам

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-18T15:08:38+03:00

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Неработающий пенсионер в среднем имеет доход, равный примерно трети от средней зарплаты. И это при том, что средняя заработная плата (38332,6 руб. по России в октябре 2017 года, Росстат) – это сумма, которая едва позволяет тем, кто ее получает, удовлетворять свои жизненные потребности. Государство должно принять меры по их дополнительной поддержке.

Фракция КПРФ предложила принять федеральный закон о социальной доплате к пенсиям, которую государство должно выплачивать, если доходы пенсионера составляют меньше 50 процентов от средней заработной платы по региону.

Представляя этот законопроект и обосновывая необходимость его принятия, на пленарном заседании Госдумы выступил коммунист-депутат В.Ф. Рашкин.

Он, в частности, подчеркнул, что в европейских странах отношение средней пенсии к средней зарплате доходит до 70% (например, в Австрии и Испании – более 70%, во Франции, Швеции, Норвегии – более 50%).