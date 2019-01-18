2019-01-18T15:21:14+03:00
Общество

Контролеры бесплатно проверят газовое оборудование у жителей Краснодара

Проверки будут проходить в будни и выходные
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Краснодаре проверки газовых счетчиков у горожан пройдут не только в будние, но и в выходные дни. Специалисты проверят газоиспользующее оборудование абонента, уточнят отапливаемые площади, показания счетчиков, межповерочные сроки и пломбы.

- Каждый контролер обязан предъявить абоненту удостоверение сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» или АО «Газпром газораспределение Краснодар». Все мероприятия проводится исключительно бесплатно, - сообщают в пресс-службе газового оператора.

Проверка позволит избежать некорректных начислений и призвана усилить безопасность абонентов.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24