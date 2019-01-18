Контролеры бесплатно проверят газовое оборудование у жителей Краснодара

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-18T15:21:14+03:00

Проверки будут проходить в будни и выходные

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В Краснодаре проверки газовых счетчиков у горожан пройдут не только в будние, но и в выходные дни. Специалисты проверят газоиспользующее оборудование абонента, уточнят отапливаемые площади, показания счетчиков, межповерочные сроки и пломбы.

- Каждый контролер обязан предъявить абоненту удостоверение сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» или АО «Газпром газораспределение Краснодар». Все мероприятия проводится исключительно бесплатно, - сообщают в пресс-службе газового оператора.

Проверка позволит избежать некорректных начислений и призвана усилить безопасность абонентов.