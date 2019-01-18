Контролеры бесплатно проверят газовое оборудование у жителей Краснодара
В Краснодаре проверки газовых счетчиков у горожан пройдут не только в будние, но и в выходные дни. Специалисты проверят газоиспользующее оборудование абонента, уточнят отапливаемые площади, показания счетчиков, межповерочные сроки и пломбы.
- Каждый контролер обязан предъявить абоненту удостоверение сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» или АО «Газпром газораспределение Краснодар». Все мероприятия проводится исключительно бесплатно, - сообщают в пресс-службе газового оператора.
Проверка позволит избежать некорректных начислений и призвана усилить безопасность абонентов.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»