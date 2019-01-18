Строительство железнодорожного перехода через Керченский пролив идет по графику

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-18T15:52:22+03:00

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Строители Крымского моста рассказали о текущей работе на железнодорожной части перехода через Керченский пролив.

Верхнее строение 40 километров новой железной дороги, которая идет по Таманскому полуострову к Керченскому мосту, уже полностью готово. Строители собрали и уложили 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети. Мосты и путепроводы готовы практически на 100 процентов.

-Подходы и железнодорожная часть Крымского моста строятся синхронно. Все работы ведутся по графику. Летом планируем завершить на керченском подходе укладку рельсов, осенью начнем оснащать дорогу системами связи. В декабре, как и панируется, между Крымом и материковой Россией будет открыто железнодорожное движение, - рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-подрядчика Леонид Рыженькин.

Все работы на железнодорожной части идут по графику, погружено более трех тысяч свай, готовы все 307 опор, высота каждой от 5 до 35 метров. Уже собрано более 90% пролетов, на мосту уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки.

На объекте работает около 5 тысяч строителей, задействованы более 150 основных единиц техники, 9 единиц различных плавсредств, уточнили в инфоцентре «Крымский мост».