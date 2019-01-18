2019-01-18T16:07:31+03:00
Происшествия

В Анапе будут судить жителя Калмыкии

Мужчина обвиняется в убийстве и нанесении вреда здоровью средней тяжести
Максим ОСОКИН
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Анапе следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Калмыкия. Как выяснило следствие, 30 июля 2018 года, находясь в поселке Витязево в нетрезвом состоянии, 37-летний житель Калмыкии завел разговор с ранее незнакомым 43-летним уроженцем Республики Армения. Последний занимался приготовлением пищи в одном из городских кафе. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Отдыхающий схватил нож и стал наносить им удары по телу оппонента. Уроженец Армении начал убегать, но подозреваемый преследовал его, продолжая наносить удары ножом.

- За своего земляка попытался вступиться 18-летний прохожий, но также получил удары холодным оружием в шею, вследствие чего его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести. От полученных ранений 43-летиний потерпевший скончался на месте, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

37-летнего жителя Республики Калмыкия обвиняют по статьям «Убийство» и «Причинение вреда здоровью средней степени тяжести». Дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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