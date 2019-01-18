«Краснодар Водоканал» заменит участок сетей на улице Котовского

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-18T16:30:11+03:00

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В рамках мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования систем водоотведения 19 января 2019 г. «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступит к выполнению мероприятий по замене участка канализационных сетей диаметром 315 мм протяженностью 100 метров по ул. Котовского, 40. Зона подключения к этим коммуникациям – улицы Гагарина, Тургенева, Красных Партизан, Парковая.

В связи с проведением работ движение транспорта будет частично ограничено по одной полосе по ул. Котовского от ул. Гагарина до ул. Красных Партизан. Специалисты заменят участок сетей, используя современный метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать подземные коммуникации без нарушения дорожного полотна.