В Анапе обсудили строительство и ремонт дорог

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-18T16:35:39+03:00

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Вопросы строительства новых и ремонта существующих дорог обсудили власти города-курорта во время визита вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. В данный момент готовят к реконструкции Супсехский проезд, который станет участком новой дороги, которая соединит Супсехское и Анапское шоссе.

- Новая дорога значительно облегчит дорожную ситуацию на въезде в Анапу. Избавится от пробок поможет новая дорога до улицы Мирной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Помимо этого, принято решение о строительстве кольцевой развязки в районе санатория «Россиянка» и расширению до 4-х полос Симферопольского шоссе на участке от будущего кольца до города. Этот проект планируется завершить до начала курортного сезона - 2019. Также идет строительство дороги в обход Анапы через хутор Красный и Чембурку, который позволит транзитному транспорту не заезжать на территорию города.

Еще одним проектом, по которому в ближайшее время начнутся проектные работы - строительство участка по ул. Короткой до ул. Рабочей, который будет примыкать к ул. Черноморской.