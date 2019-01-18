ВТБ финансирует ГК «Зерно Заволжья» в размере 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-18T16:35:41+03:00

Часть средств предоставляется на льготных условиях в рамках совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы

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ВТБ установил ГК «Зерно Заволжья» кредитный лимит в размере 1 млрд рублей для обеспечения текущей деятельности и финансирования капитальных вложений. Часть средств предоставляется на льготных условиях в рамках совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы.

Предприятие, в частности, намерено реализовать проект по строительству двух элеваторов для хранения и реализации зерна, а также расширить собственные территории для посева зерновых, масличных и технических культур.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил: «АПК – одна из ключевых для нас отраслей. Мы уверены, что поддержка ВТБ будет содействовать увеличению объемов производимой продукции и экспортных поставок ГК «Зерно Заволжья» в страны ближнего и дальнего зарубежья».

Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья» (входит в ГК «Зерно Заволжья») Рашид Карсаков прокомментировал: «Мы заинтересованы в привлечении доступных банковских ресурсов для реализации масштабных планов развития группы. Сотрудничество с банком ВТБ, предложившим эффективные финансовые решения задач компании, позволит нам в полной мере осуществить наш инфраструктурный проект и увеличить объемы реализуемой продукции».