2019-01-18T17:16:21+03:00
Общество

В Краснодаре проложат новый подземный газопровод

Он пройдет под Пушкинской площадью столицы Кубани
Максим ОСОКИН
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Под площадью Пушкина в Краснодаре пройдет новый газопровод. Фото: пресс-служба администрации столицы КубаниПод площадью Пушкина в Краснодаре пройдет новый газопровод. Фото: пресс-служба администрации столицы Кубани
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В Краснодаре запланировано строительство ветки газопровода, которая пройдет по ул. Красной на участке между ул. Советской и ул. Постовой. Работы будут проводить с 21 января по 20 марта 2019 года. Строители не будут рыть для этого землю – газопровод проложат «закрытым» способом.

- На время проведения основной части работ движение по улицам перекрываться не будет. Возможно ограничение по одной из полос ул. Постовой ближе к середине марта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для прокладки газопровода, которая будет вестись круглосуточно, выроют два котлована – возле пешеходного перехода по ул. Советской и в районе тротуара по ул. Постовой. Их огородят, чтобы не доставлять неудобства жителям и гостям столицы Кубани.

К проведению работ привлекут 15 специалистов, а также 5 единиц специальной техники. После завершения работ улицы приведут в надлежащий вид и уберут установленные ограждения.

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