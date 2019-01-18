БК «Локомотив-Кубань» подписал нового игрока

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-18T17:40:27+03:00

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подписал контракт с сербским форвардом Драганом Апичем. 23-летний спортсмен способен играть на позициях четвертого и пятого номеров.

- Прежде Драган Апич играл только за сербские команды. Как профессиональный игрок он начинал в клубе «Вршац», а в 2015 году перешел в «Црвену Звезду», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе Краснодарского клуба.

Однако в белградском клубе талантливого игрока взяли на перспективу, так что практически сразу Апич перешел в клуб «ФМП», где играл на правах аренды в Адриатической лиге. За полгода сезона 2018\19 сербский форвард показал очень хорошие результаты. В среднем за матч Адриатической лиги – 21,3 очка, 7,2 подбора, 1,8 передачи и 1,6 перехвата по результатам 14 игр.

Сейчас Драгана Апича называют лучшим скорером Адриатической лиги,он является третим в турнире по подборам и седьмым по перехватам. «Локомотив-Кубань» заключил контракт с Драганом Апичем на 4,5 года.