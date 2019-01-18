2019-01-18T18:43:04+03:00
Общество

Кубанские вина ценят за границей

В 2018 году край экспортировал более 305 тысяч литров алкогольного напитка
Максим ОСОКИН
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Кубань остается лидером в выращивании винограда и изготовлении вина среди регионов России. В Краснодарском крае собирают почти 45%от всего винограда, выращенного в стране. В 2018 году собрали почти 210 тысяч тонн ягоды, а урожайность составила 100 центнеров с гектара.

- Виноградари краснодарского края продолжают активно осваивать плодородные земли. Только в 2018 году площадь виноградников на Кубани составила на 20 тысяч гектаров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Также в минувшем году в регионе произвели на 9,5% больше вина и на 11,5% больше шампанского, чем в 2017 году. В 2018 году на поддержку отрасли из бюджета региона выделили порядка 420 млн рублей. По достоинству оценили качество кубанских вин зарубежные покупатели. В 2018 году край экспортировал свыше 305 тысяч декалитров вина. Продукция виноделов Краснодарского края регулярно получает высокие награды на международных конкурсах самого высокого уровня.

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