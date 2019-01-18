В Северском районе открыли офис врача общей практики

СЕГОДНЯ 19:42 2019-01-18T19:42:19+03:00

На его строительство и оборудование потратили 6 млн рублей

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В Северском районе Кубани открыли офис врача общей практике. Полчать необходимую медпомощь здесь смогут жители двух станиц Крепостной и Планченской щели. На строительство и оборудование медучреждения потратили порядка 6млн рублей из краевого бюджета.

- В новом здании будет функционировать кабинет врача общей практики и восстановительного лечения. Также здесь оборудовали процедурный, перевязочный и смотровой кабинеты. Кроме того, будут действовать три койки дневного стационара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В офисе будут работать терапевт и фельдшер. Также здесь запланировано открытие аптечного пункта.

Стоит отметить, что в данный момент на территории Краснодарского края работают более 250 офисов врачей общей практики. Их посетителями ежегодно становятся более миллиона человек. Только в 2019 году на Кубани откроют еще 19 подобных медучреждений.