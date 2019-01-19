2019-01-19T08:30:31+03:00
Общество

Роспотребнадзор Адыгеи рекомендовал не пить воду из источников в Крещение

Сотрудники ведомства провели отбор проб воды в местах организации купелей
Мрослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На территории Адыгеи в Крещение открыли 10 мест для купания. В преддверии праздника республиканский Роспотребнадзор отобрал пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Пробы взяты из купелей в поселке Победа Майкопского района в Свято-Михайловском монастыре в станице Даховской, в хуторе Гавердовском и в Майкопе. Также проверяется качество воды из родников, используемых для освящения воды.

- Несмотря на то, что вода становится «святой» в праздник Крещения, ее нельзя пить, так как она остается речной и не очень чистой, вода водоемов не является питьевой, - предупредили в ведомстве.

Кстати, в Краснодаре к Крещению подготовили семь купелей. Всего же по краю их более 50.

Как вести себя на водоеме?

1. Нельзя окунаться в прорубь голодным, есть желательно не менее чем за час до купания.

2. С собой, кроме купальника, возьмите полотенце и резиновые тапочки.

3. Перед тем как окунуться, желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

4. К проруби подходите по одному, стоять толпой нельзя - лед может не выдержать большого количества людей.

5. Не оставайтесь долго на морозе - ощущение тепла пройдет через несколько минут. Выйдя из воды, нужно насухо вытереться полотенцем и сразу одеться.

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