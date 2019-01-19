В Белореченском районе мужчина украл пожертвования из иконы

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-19T11:51:32+03:00

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Инцидент произошел в селе Великовечном Белореченского района. Настоятель Свято-Никольского храма обратился в полицию с заявлением. С его слов, неизвестные ему прихожане совершили кражу. Пропали все добровольные пожертвования и ювелирные изделия из иконы. Общий ущерб составил 70 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили предполагаемого преступника и задержали его. Злоумышленником оказался 56-летний ранее судимый мужчина.

Уже в отделе полиции он рассказал, что похищенное он успел продать, а вырученные деньги потратить.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража».

- Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказывают в ОМВД РФ по Белореченскому району.

Сейчас ведется следствие.