В Белореченском районе мужчина украл пожертвования из иконы
Инцидент произошел в селе Великовечном Белореченского района. Настоятель Свято-Никольского храма обратился в полицию с заявлением. С его слов, неизвестные ему прихожане совершили кражу. Пропали все добровольные пожертвования и ювелирные изделия из иконы. Общий ущерб составил 70 тысяч рублей.
Вскоре правоохранители установили предполагаемого преступника и задержали его. Злоумышленником оказался 56-летний ранее судимый мужчина.
Уже в отделе полиции он рассказал, что похищенное он успел продать, а вырученные деньги потратить.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража».
- Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказывают в ОМВД РФ по Белореченскому району.
Сейчас ведется следствие.
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