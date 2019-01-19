2019-01-19T10:46:19+03:00
Происшествия

Пожар в краснодарской многоэтажке на Есенина: 50 жильцов эвакуировали, есть погибшие

Причина ЧП устанавливаются
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Пожар произошел рано утром.Пожар произошел рано утром.
Изменить размер текста:

Возгорание произошло рано утром 19 января в многоквартирном доме на улице Есенина, 84б в Краснодаре. Сообщение спасателям поступило в 05:31.

Уже на месте ЧП выяснилось, что горит квартира на шестом этаже. Пожар охватил площадь 80 квадратных метров.

По словам очевидцев, погибли двое мужчин.

По словам очевидцев, погибли двое мужчин.

Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома.

- В 05:55 огонь локализовали. В 06:57 пожарные полностью потушили пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте работали 34 человека и 11 единиц техники, от МЧС России — 18 человек и пять единиц техники.

Причина пожара сейчас устанавливаются. По данным «КП» - Кубань», погибли два человека, это жильцы одной из квартир дома.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК проводит проверку по факту гибели мужчин во время пожара в краснодарской многоэтажке
В центре Сочи слабовидящий мужчина вместе с собакой выпал из окна многоэтажки
В Белореченском районе мужчина украл пожертвования из иконы
Роспотребнадзор Адыгеи рекомендовал не пить воду из источников в Крещение
В Северском районе открыли офис врача общей практики
Кубанские вина ценят за границей
БК «Локомотив-Кубань» подписал нового игрока
В Краснодаре проложат новый подземный газопровод
ВТБ финансирует ГК «Зерно Заволжья» в размере 1 млрд рублей
В Анапе обсудили строительство и ремонт дорог
«Краснодар Водоканал» заменит участок сетей на улице Котовского
В Анапе будут судить жителя Калмыкии
Кубанцы предпочитают обращаться в соцзащиту через МФЦ
Строительство железнодорожного перехода через Керченский пролив идет по графику
Контролеры бесплатно проверят газовое оборудование у жителей Краснодара
В Госдуме отклонили закон КПРФ о социальной доплате неработающим пенсионерам
Бастрыкин поручил провести проверку данных о ДТП с участием военного судьи в Краснодаре
В Краснодаре неадекватный мужчина взял в заложники сына и угрожал взорвать газовый баллон
В Адыгее бывший полицейский пытался оформить чужую квартиру по поддельному договору купли-продажи
В Туапсинском районе мужчина снял с банковской карты девушки 20 тысяч рублей
Власти выделят 10,5 миллионов рублей на ликвидацию последствий наводнения в Туапсинском районе
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров