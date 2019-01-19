Пожар в краснодарской многоэтажке на Есенина: 50 жильцов эвакуировали, есть погибшие

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-19T10:46:19+03:00

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Возгорание произошло рано утром 19 января в многоквартирном доме на улице Есенина, 84б в Краснодаре. Сообщение спасателям поступило в 05:31.

Уже на месте ЧП выяснилось, что горит квартира на шестом этаже. Пожар охватил площадь 80 квадратных метров.

По словам очевидцев, погибли двое мужчин.

Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома.

- В 05:55 огонь локализовали. В 06:57 пожарные полностью потушили пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте работали 34 человека и 11 единиц техники, от МЧС России — 18 человек и пять единиц техники.

Причина пожара сейчас устанавливаются. По данным «КП» - Кубань», погибли два человека, это жильцы одной из квартир дома.