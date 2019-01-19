В центре Сочи слабовидящий мужчина вместе с собакой выпал из окна многоэтажки
Инцидент случился днем на улице Донской в Центральном районе Сочи. Мужчина выпал из окна 4-го этажа жилого дома, в котором находится поликлиника. В своих руках он держал собаку.
Очевидцы случившегося вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось. У него зафиксировали перелом основания черепа.
- Следственный комитет проводит проверку произошедшего, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. -Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Известно, что мужчине было 52 года, он - инвалид по зрению. В квартире проживал вместе со своей собакой. Она после падения осталась жива.
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