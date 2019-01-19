2019-01-19T11:41:20+03:00
Происшествия

В центре Сочи слабовидящий мужчина вместе с собакой выпал из окна многоэтажки

Проводится проверка
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Обстоятельства трагедии выясняются.Обстоятельства трагедии выясняются.
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Инцидент случился днем на улице Донской в Центральном районе Сочи. Мужчина выпал из окна 4-го этажа жилого дома, в котором находится поликлиника. В своих руках он держал собаку.

Очевидцы случившегося вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось. У него зафиксировали перелом основания черепа.

- Следственный комитет проводит проверку произошедшего, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. -Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Известно, что мужчине было 52 года, он - инвалид по зрению. В квартире проживал вместе со своей собакой. Она после падения осталась жива.

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