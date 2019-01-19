СК проводит проверку по факту гибели мужчин во время пожара в краснодарской многоэтажке
После пожара в краснодарской многоэтажке следователи начали доследственную проверку.
Напомним, возгорание произошло рано утром 19 января в жилом доме на улице Есенина, 84б. Спасатели эвакуировали из квартир 50 жильцов. После того, как пожар был потушен, стало известно, что погибли двое мужчин, которые проживали в многоэтажке.
- На месте происшествия работают следователи, проводится доследственная проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Кроме того, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.
Что стало причиной пожара, также выясняют эксперты. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.