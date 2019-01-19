СК проводит проверку по факту гибели мужчин во время пожара в краснодарской многоэтажке

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-19T12:19:16+03:00

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После пожара в краснодарской многоэтажке следователи начали доследственную проверку.

Напомним, возгорание произошло рано утром 19 января в жилом доме на улице Есенина, 84б. Спасатели эвакуировали из квартир 50 жильцов. После того, как пожар был потушен, стало известно, что погибли двое мужчин, которые проживали в многоэтажке.

- На месте происшествия работают следователи, проводится доследственная проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Кроме того, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Что стало причиной пожара, также выясняют эксперты. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.