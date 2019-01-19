Дмитрий Медведев посетил школу в микрорайоне «Губернский»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-19T12:36:05+03:00

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Председатель правительства позитивно оценил обустройство здания школы № 66 в Краснодаре, пообщался и сфотографировался с учениками, посмотрел на бои роботов, которых дети собирают в рамках внеклассной работы по робототехнике.

В ходе рабочей поездки в Краснодар в пятницу, 18 января, Медведев побывал в школе имени Евгения Дороша в «Губернском». Школу строили по типовому проекту, она рассчитана на 1550 мест.

Премьер осмотрел блок старших классов, «проэкзаменовал» учеников на знание рельефа Краснодарского края, сделал фото со школьниками. Беседуя с педагогами о техническом оснащении школы, Медведев вспомнил о времени, когда учебные заведения только начали оснащать интерактивными досками.

«Они стоили по тем временам большие деньги, я даже просил представителей бизнеса, чтобы они помогали школам, покупали эти интерактивные доски. А сейчас они у нас везде, и без них вообще образование уже невозможно себе представить», - отметил Медведев.

Премьер посетил кружок робототехники, где ученики конструируют настоящих роботов. С ними ребята участвуют в соревнованиях и побеждают. Гостям продемонстрировали бой роботов на импровизированном ринге.

Во время визита глава кабмина заходил в учебные классы и приветствовал ребят словами: «Привет, садитесь». Медведев похвалил рекреацию – там расположены зоны, где школьники могут потренироваться в знании правил дорожного движения, потанцевать, отдохнуть.

«Самое главное - дело даже не в метрах, а в том, что она, что называется, нафарширована самым современным оборудованием, самыми современными возможностями, в том числе для детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Это позволяет решать самые важные педагогические задачи, иметь серьезный педагогический коллектив», - подчеркнул Медведев, говоря о школьных помещениях.

Также глава кабмина ознакомился с информацией о строительстве общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае, представленной на информационных стендах.

«Хорошая школа», - заявил Медведев, прощаясь с педагогами.

СПРАВКА «КП»

Школа №66 имени Евгения Дороша была открыта 1 сентября 2018 года по улице им. героя Яцкова в микрорайоне «Губернский». Школа рассчитана на 1550 мест. В здании 62 кабинета, оснащённых компьютерами, мультимедийными проекторами, регулируемой мебелью, учебно-наглядными пособиями. Есть кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, парты оснащены электричеством. В классах иностранного языка предусмотрена модель лингафонного кабинета с программным обеспечением.