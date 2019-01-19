Губернатор Кубани поздравил жителей края с праздником Крещения Господня

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-19T12:56:02+03:00

Тысячи верующих по всему краю уже окунулись в купелях. Фото: Александр РАЙКО

Об этом он написал в своем Twitter

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В ночь на субботу, 19 января, по всей России православные христиане отмечают праздник Крещения. Жители Кубани не стали исключением. Тысячи верующих по всему краю уже окунулись в купелях.

С праздником жителей Кубани поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он пожелал всем укрепления здоровья и веры.

- Это праздник очищения и обновления, - написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter. - Пусть святая вода смоет все печали, очистит душу, укрепит здоровье и веру.

Напомним, в регионе организовано более 130 мест для купания.

Кстати, если окунуться у жителей края получится не везде, то набрать святой воды можно будет в любом храме. Вода освящается дважды. Первый раз – 18-го января по окончании утреннего богослужения. Совершается молебен – чин великого освящения воды. На следующий день 19-го января воду также освящают утром после службы.

ФОТОРЕПОРТАЖ С КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ