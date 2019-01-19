Губернатор Кубани поздравил жителей края с праздником Крещения Господня
В ночь на субботу, 19 января, по всей России православные христиане отмечают праздник Крещения. Жители Кубани не стали исключением. Тысячи верующих по всему краю уже окунулись в купелях.
С праздником жителей Кубани поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он пожелал всем укрепления здоровья и веры.
- Это праздник очищения и обновления, - написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter. - Пусть святая вода смоет все печали, очистит душу, укрепит здоровье и веру.
Напомним, в регионе организовано более 130 мест для купания.
Кстати, если окунуться у жителей края получится не везде, то набрать святой воды можно будет в любом храме. Вода освящается дважды. Первый раз – 18-го января по окончании утреннего богослужения. Совершается молебен – чин великого освящения воды. На следующий день 19-го января воду также освящают утром после службы.