В Славянском районе мужчине за кражу строительных инструментов дали два года исправительных работ

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-19T13:41:57+03:00

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Преступление случилось в Славянском районе. К полицейским обратился местный житель я заявлением о краже. Из дома у него пропали строительные инструменты и деньги. В общей сложности ущерб составил 30 тысяч рублей.

Правоохранители, установив круг лиц, вхожих в дом заявителя, вышли на родственника потерпевшего. Оказалось, что именно он забрал ящик с инструментами и наличность.

- Имущество он продал, а вырученные и похищенные деньги потратил по своему усмотрению, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Учитывая собранные следствием доказательства, суд признал обвиняемого виновным.

Мужчине грозил реальный срок, однако его приговорили к исправительным работам. Подметать дворы ему придется в течение двух лет.