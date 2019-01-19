Пожар в частном доме Хадыженска: Погибла пожилая женщина

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-19T14:33:59+03:00

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Одноэтажный дом на улице Зои Космодемьянской в Хадыженске загорелся утром в субботу, 19 января. Соседи, увидев дым, вызвали пожарных. В 06:42 на место ЧП прибыли спасатели.

- Огонь распространился на площади 56 квадратных метров, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 06:46 пожар был локализован, в 06:52 зафиксирована ликвидация открытого горения.

После того, как пожар был потушен, выяснилось, что погибла пенсионерка, проживавшая в этом доме. Ее дочь с сильным ожогами госпитализирована, сейчас она находится в реанимации.

- По факту гибели женщины проводится проверка, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - комментируют «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Что послужило причиной пожара, выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сгорела квартира в многоэтажке. Прибывшие на место спасатели столкнулись с затруднением проезда к месту тушения пожара - плотная парковка и застройка. С третьего раза водителю удалось подъехать к дому. В пожаре погибли двое мужчин.