В краевом родительском собрании поучаствовали более 5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-19T16:01:05+03:00

Еще один разговор с мамами и папами выпускников запланирован в мае

Изменить размер текста: A A

Накануне прошло краевое родительское собрание. Его участниками стали более пяти тысяч человек. Главная тема - подготовка к итоговой аттестации одиннадцатиклассников.

На встрече обсудили вопрос подачи заявлений на ЕГЭ-2019. Написать его выпускникам необходимо до 1 февраля. В квитке школьники указывают количество предметов, которые они хотят сдать. Правда, два экзамена – русский язык и математика являются обязательными для выпускников.

- В 2018-м обществознание стало самым популярным предметом - его выбрали почти половина одиннадцатиклассников, - сказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева. - Далее следуют физика, биология, история и химия.

Стоит отметить, в 2019-м сдавать ЕГЭ будут более 24 тысяч выпускников. Во всех 132 планируемых пунктах проведения экзаменов уже по традиции включат системы видеонаблюдения. Транслироваться они будут в онлайн режиме.

Еще один разговор с мамами и папами выпускников запланирован в мае.