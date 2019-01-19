Не дал денег: В Новороссийске женщина из мести подожгла сожителя
Происшествие случилось в квартире на улице Свободы Новороссийска. Соседи увидели, что начался пожар, вызвали спасателей. Оказалось, что в огне серьезно пострадал хозяин квартиры - 46-летний мужчина. С ожогами третьей сттепени тяжести его доставили в больницу.
Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
Позже выяснилось, что накануне между мужчиной и его 35-летней сожительницей произошла ссора. Погибший отказался дать ей восемь тысяч рублей на бытовые нужды, за это она решила ему отомстить.
Она купила бензин и вернулась домой. Дождавшись, когда ее возлюбленный уснет, она облила его горючим и чиркнула спичкой. Поняв, что натворила, женщина начала тушить своего сожителя, но у нее ничего не получалось.
- Тогда она вызвала такси и бросила мужчину в полыхающей квартире, - рассказывает «КП» - Кубань» замруководителя СО по Новороссийску СУ СК РФ по краю Сергей Фомин.
Самой поджигательнице тоже досталось - у нее термический ожог лица и рук, поражены дыхательные пути. На данный момент женщина находится в краевой клинике. Возбуждено уголовное дело.
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