ЖВК «Динамо Краснодар» проиграл «Енисею»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-19T17:09:55+03:00

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В Красноярске в субботу, 19 января, прошел 13-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. На площадке встретились «Динамо Краснодар» и «Енисей».

- К сожалению, наша серия без побед достигла уже пяти матчей. Итог встречи - 3:0 (25:21, 25:22, 25:22), - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

«Енисей» набрал 25 очков и остался на пятом месте. «Динамо» (20) занимает шестое место.

- В воскресенье, 27 января, «динамовки» сыграют с «Заречьем», - добавляют в волейбольном клубе «Динамо Краснодар». - Игра пройдет на домашней арене.

Напомним, ФК «Краснодар» сыграет в Испании шесть тренировочных матчей. В Эстепоне команда будет тренироваться до 22 января. Здесь же и состоится два контрольных матча - 14 января встреча со сборной Китая U-25, а 22 - с клубом Швейцарии «Базелем».

Несколько дней отдыха и «краснодарцы» направятся в Марбелью, где пробудут с 26 января по 6 февраля.