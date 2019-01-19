В горах Сочи ожидаются снег и гололедица
С вечера 19 января и до вечера 20 января в предгорной и горной зоне курорта ожидается снег, местами мокрый.
- Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах синоптики прогнозируют гололедицу, - сообщают сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - Местами ожидается туман.
Все службы переведены на режим повышенной готовности.
Жителям стоит внимательней относиться к собственной безопасности. Удвоить бдительность должны как водители, так и пешеходы.
Управлять автотранспортом в непогоду следует осторожно, соблюдая скоростной режим и дистанцию от других участников движения.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
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