2019-01-19T18:50:29+03:00
Происшествия

В Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку

В ДТП никто не пострадал [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Происшествие случилось в Хостинском районе Сочи. На трассе рейсовый автобус столкнулся с легковушкой.

По предварительным данным, во время спуска с возвышенности автобус занесло на дороге и выбросило на встречную полосу, где он протаранил Mitsubishi. Водитель иномарки просто не успел уйти от столкновения.

Последствия аварии попали на видео камеры регистратора одного из водителей, который позже загрузил ролик в Сеть.

ДТП с атвобусом в Хосте Видео: instagram.com/dtpsochi.

Причиной ДТП могу стать гололед, который образовался утром в городе. Однако сейчас автоинспекторы выясняют подробности аварии. В происшествии никто не пострадал.

А в это время, Бастрыкин поручил провести проверку данных о ДТП с участием военного судьи в Краснодаре. Все экспертизы будут назначены в кратчайшие сроки.

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