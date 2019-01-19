В Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-19T18:50:29+03:00

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Происшествие случилось в Хостинском районе Сочи. На трассе рейсовый автобус столкнулся с легковушкой.

По предварительным данным, во время спуска с возвышенности автобус занесло на дороге и выбросило на встречную полосу, где он протаранил Mitsubishi. Водитель иномарки просто не успел уйти от столкновения.

Последствия аварии попали на видео камеры регистратора одного из водителей, который позже загрузил ролик в Сеть.

ДТП с атвобусом в Хосте Видео: instagram.com/dtpsochi.

Причиной ДТП могу стать гололед, который образовался утром в городе. Однако сейчас автоинспекторы выясняют подробности аварии. В происшествии никто не пострадал.

А в это время, Бастрыкин поручил провести проверку данных о ДТП с участием военного судьи в Краснодаре. Все экспертизы будут назначены в кратчайшие сроки.