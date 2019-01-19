ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в матче Единой лиги

СЕГОДНЯ 19:48 2019-01-19T19:51:28+03:00

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В субботу, 19 января, на выезде ПБК «Локомотив-Кубань» встретился с саратовским «Автодором». Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

- Игра в Саратове получилась отчаянно сложной, и инициатива в ней переходила из рук в руки неоднократно. Это было новое испытание, и «Локо» из него вышел с честью - 102:95, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Самым результативным игроком в команде победителей стал Дорелл Райт, набравший 27 очков. Еще 25 очков на счету Джауан Джонсон.

Стоит отметить, «Локо» одержал девятую победу в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 27 января против «Пармы».