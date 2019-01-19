2019-01-19T19:51:28+03:00
Спорт

ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в матче Единой лиги

Итог матча - 102:95
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»Фото: пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»
Изменить размер текста:

В субботу, 19 января, на выезде ПБК «Локомотив-Кубань» встретился с саратовским «Автодором». Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

- Игра в Саратове получилась отчаянно сложной, и инициатива в ней переходила из рук в руки неоднократно. Это было новое испытание, и «Локо» из него вышел с честью - 102:95, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Самым результативным игроком в команде победителей стал Дорелл Райт, набравший 27 очков. Еще 25 очков на счету Джауан Джонсон.

Стоит отметить, «Локо» одержал девятую победу в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 27 января против «Пармы».

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре более 9 тысяч горожан поучаствовали в крещенских празднованиях
В Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку
В горах Сочи ожидаются снег и гололедица
ЖВК «Динамо Краснодар» проиграл «Енисею»
Не дал денег: В Новороссийске женщина из мести подожгла сожителя
В краевом родительском собрании поучаствовали более 5 тысяч человек
Пожар в частном доме Хадыженска: Погибла пожилая женщина
В Славянском районе мужчине за кражу строительных инструментов дали два года исправительных работ
Губернатор Кубани поздравил жителей края с праздником Крещения Господня
Дмитрий Медведев посетил школу в микрорайоне «Губернский»
СК проводит проверку по факту гибели мужчин во время пожара в краснодарской многоэтажке
В центре Сочи слабовидящий мужчина вместе с собакой выпал из окна многоэтажки
Пожар в краснодарской многоэтажке на Есенина: погибли двое мужчин