2019-01-19T20:11:08+03:00
Общество

В Краснодаре более 9 тысяч горожан поучаствовали в крещенских празднованиях

Больше всего желающих окунуться было на реке Кубань у храма Рождества Христова
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В числе самых популярных мест, по традиции в Краснодаре - озеро Старая Кубань.В числе самых популярных мест, по традиции в Краснодаре - озеро Старая Кубань.Фото: Александр РАЙКО
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Краснодарцы отметили Крещение Господня. Окунуться в специально подготовленные места горожане могли с вечера 18 января, а также в течение дня 19-го числа.

- В этом году в крещенских мероприятиях поучаствовали более девяти тысяч человек, - сказал директор городского департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Андрей Измеров. - Все прошло так, как было запланировано, без происшествий.

В числе самых популярных мест, по традиции в Краснодаре - озеро Старая Кубань, муниципальные бассейны в районе Дворца спорта Олимп» и купель на реке Кубань у храма Рождества Христова. Только в эти трех точках окунулись в воду более пяти тысяч краснодарцев.

- У каждой купели были установлены палатки для переодевания и организованы пункты обогрева с тепловыми пушками, где бесплатно поили горячим чаем и угощали выпечкой, - рассказывают в администрации города. - У храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне работала полевая кухня.

Кроме того, во всех парках кубанской столицы прошли праздничные концерты и игровые программы.

ФОТОРЕПОРТАЖ С КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

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