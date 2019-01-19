2019-01-19T21:00:48+03:00
Происшествия

«Девочка еле дышала»: В Новороссийске отчима-садиста, истязавшего малолетнюю падчерицу, приговорили к 12 годам колонии

Мать ребенка, на глазах у которой происходили побои, молчала
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Об издевательствах девочка рассказала медикам, когда попала в больницу в тяжелом состоянии.Об издевательствах девочка рассказала медикам, когда попала в больницу в тяжелом состоянии.
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В Новороссийске вынесли приговор 29-летнему отчиму-садисту, который долгое время истязал семилетнюю падчерицу.

Когда в феврале 2018 года ребенка привезли в краснодарскую больницу, на девочке не было живого места. Она шла из школы и случайно провалилась в открытый канализационный люк. Прохожие вызвали скорую. Когда состояние ребенка стало ухудшаться, было решено перевести ее в кубанскую столицу.

- У нее на теле не было живого места. Такие травмы она не получила бы после падения в люк, - сообщила нам сотрудник медицинского учреждения.

После того как девочка пришла в себя, она призналась, что синяки и ссадины появились раньше.

- Меня бил отчим. Месяца три. За все, что я делала не так, - плакала девочка, рассказывая о травмах медикам.

Позже у девочки были обнаружены многочисленные переломы ребер, двойные и тройные переломы лучевой кости, костей носа, левой бедренной кости, грудных позвонков, термический ожог.

Оказалось, что таким образом отчим «воспитывал» падчерицу. Он жег окурками кожу, бил ее на глазах у родной матери (!), которая боялась и молчала.

В отношении отчима девочки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура просила для истязателя максимальный срок, предусмотренный законом. В итоге мужчине дали 12 лет колонии общего режима.

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