«Девочка еле дышала»: В Новороссийске отчима-садиста, истязавшего малолетнюю падчерицу, приговорили к 12 годам колонии
В Новороссийске вынесли приговор 29-летнему отчиму-садисту, который долгое время истязал семилетнюю падчерицу.
Когда в феврале 2018 года ребенка привезли в краснодарскую больницу, на девочке не было живого места. Она шла из школы и случайно провалилась в открытый канализационный люк. Прохожие вызвали скорую. Когда состояние ребенка стало ухудшаться, было решено перевести ее в кубанскую столицу.
- У нее на теле не было живого места. Такие травмы она не получила бы после падения в люк, - сообщила нам сотрудник медицинского учреждения.
После того как девочка пришла в себя, она призналась, что синяки и ссадины появились раньше.
- Меня бил отчим. Месяца три. За все, что я делала не так, - плакала девочка, рассказывая о травмах медикам.
Позже у девочки были обнаружены многочисленные переломы ребер, двойные и тройные переломы лучевой кости, костей носа, левой бедренной кости, грудных позвонков, термический ожог.
Оказалось, что таким образом отчим «воспитывал» падчерицу. Он жег окурками кожу, бил ее на глазах у родной матери (!), которая боялась и молчала.
В отношении отчима девочки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура просила для истязателя максимальный срок, предусмотренный законом. В итоге мужчине дали 12 лет колонии общего режима.
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