В Новороссийске полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП
ДТП случилось в городе-герое.
- По предварительным данным, на улице Магистральной 34-летний водитель микроавтобуса Fiat на пешеходном переходе наехал на 17-летнюю девушку, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
Пострадавшую девушку с травмами госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в больнице.
- В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, в Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку.Причиной аварии мог стать гололед. В происшествии никто не пострадал.
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