2019-01-19T22:15:24+03:00
Происшествия

В Новороссийске полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП

Девушка переходила дорогу по «зебре»
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП случилось в городе-герое.

- По предварительным данным, на улице Магистральной 34-летний водитель микроавтобуса Fiat на пешеходном переходе наехал на 17-летнюю девушку, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Пострадавшую девушку с травмами госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в больнице.

- В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, в Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку.Причиной аварии мог стать гололед. В происшествии никто не пострадал.

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Девочка еле дышала»: В Новороссийске отчима-садиста, истязавшего малолетнюю падчерицу, приговорили к 12 годам колонии
В Краснодаре более 9 тысяч горожан поучаствовали в крещенских празднованиях
ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в матче Единой лиги
В Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку
В горах Сочи ожидаются снег и гололедица
ЖВК «Динамо Краснодар» проиграл «Енисею»
Не дал денег: В Новороссийске женщина из мести подожгла сожителя
В краевом родительском собрании поучаствовали более 5 тысяч человек
Пожар в частном доме Хадыженска: Погибла пожилая женщина
В Славянском районе мужчине за кражу строительных инструментов дали два года исправительных работ
Губернатор Кубани поздравил жителей края с праздником Крещения Господня
Дмитрий Медведев посетил школу в микрорайоне «Губернский»
СК проводит проверку по факту гибели мужчин во время пожара в краснодарской многоэтажке
В центре Сочи слабовидящий мужчина вместе с собакой выпал из окна многоэтажки
Пожар в краснодарской многоэтажке на Есенина: погибли двое мужчин