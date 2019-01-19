В Новороссийске полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 22:15 2019-01-19T22:15:24+03:00

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ДТП случилось в городе-герое.

- По предварительным данным, на улице Магистральной 34-летний водитель микроавтобуса Fiat на пешеходном переходе наехал на 17-летнюю девушку, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Пострадавшую девушку с травмами госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в больнице.

- В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, в Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку.Причиной аварии мог стать гололед. В происшествии никто не пострадал.