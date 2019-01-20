В Сочи на границе с Абхазией задержали крупную партию контрабанды

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-20T08:59:55+03:00

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Сочинские таможенники вместе пограничниками ФСБ по Краснодарскому краю остановили на въезде в Россию ВАЗ-2121, нашпигованный нелегальными сигаретами из Абхазии. Контрабанду пытались провезти в тайнике под задним пассажирским сиденьем, где раньше располагался топливный бак. Правоохранители насчитали там 52 блока сигарет (10400 штук).

- Однако 18-летний водитель автомобиля, гражданин Абхазии, до последнего убеждал сотрудников таможни, что ничего запрещенного он не везет, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе пограниуправления.

Позже он все-таки сознался, что общая стоимость сигарет 21 тысяча рублей и купил он их в Гаграх. Парень собирался перепродать сигареты в России.

Теперь и на автомобиль, и на сигареты наложен арест. А горе-контрабандиста ждет административное наказание по сразу 2 делам по ч.2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.