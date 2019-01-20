2019-01-20T10:02:06+03:00
Общество

В горах Сочи открылся уникальный отель из снега

Днем здесь будут проводить экскурсии, а ночью - постояльцев
Евгения ОСТРАЯ
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Спать постояльцам придется в мешках. Фото: funsochi.ruСпать постояльцам придется в мешках. Фото: funsochi.ru
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Иглу-отель появился в горах Сочи. Это трехкомнатные апартаменты из снега, располагающиеся в оригинальном помещении, похожем на жилье эскимосов. Днем иглу-отель будет принимать экскурсии, а ночью работать, как настоящая гостиница.

На строительство необычного отеля понадобилось больше 300 тонн снега. Его держит надувная конструкция.

Любителям низких температур понравится то, что внутри гостиницы она не превышает нуля градусов. А значит, раздеться до нижнего белья постояльцам точно не придется.

- Для ночевки приготовлены специальные спальные мешки, - говорят руководители проекта. - Более того, гостям курорта, планирующим поселиться в снежном иглу, лучше захватить с собой термобелье.

И холод, судя по всему никого не останавливает. Желающих переночевать в отеле уже немало.

Функционировать такое чудо туриндустрии будет до весны. Специалисты говорят, что двухметровые стены отеля смогут выдержать и плюсовые температуры. Сколько - пока неизвестно.

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