2019-01-20T11:22:57+03:00
Происшествия

В Новороссийске таксист уснул за рулем и врезался в столб

ДТП произошло днем, 19 января
Ева Мур@kp_kuban
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Фото:vk.com/nvrsk_roadФото:vk.com/nvrsk_road
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Дорожное происшествие случилось, вчера днем, 19 января, в Новороссийске на улице Энгельса. Водитель автомобиля "Датсун" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

- Удар в фонарь был такой сильный, что он упал с опоры на полосу движения, - сообщают в соцсетях очевидцы.

Предположительно, водитель уснул за рулем, когда в салоне был пассажир. Благо, пострадавших в аварии нет. Автомобиль и фонарь оперативно убрали с дорожные службы.

Напомним, это не первое ДТП за последние сутки. В Новороссийске полиция проводит проверку по факту смертельной аварии с участием автомобиля МЧС. Пострадавшую девушку с травмами госпитализировали, однако от полученных повреждений она скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, в Сочи рейсовый автобус протаранил иномарку.Причиной аварии мог стать гололед. В происшествии никто не пострадал.

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