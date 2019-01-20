В Белореченском районе водитель, лишенный прав за пьянку, снова сел за руль

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-20T12:18:30+03:00

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Житель Белореченского района ночью, 19 января, задержали пьяного водителя, уже лишенного прав за нетрезвую езду. На этот раз неадекватное состоние 30-летнего мужчины подтвердило и медицинская экспертиза.

- За аналогичное нарушение он уже был лишен прав на 1,5 года, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Теперь ему грозит уголовное наказание по статье «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции по этой статье предусматривают до двух лет тюрьмы.

Напомним, дорожно-транспортные происшествия в эти выходные, 19-20 января, были многочисленными. Так, "КП" - Кубань" сообщала, что в Новороссийске за рулем уснул водитель такси. Он был в пути вместе с пассажиром, когда внезапно съехал с дороги и врезался в фонарный столб. Обстоятельства аварии сейчас выясняют полицейские.