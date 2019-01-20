Вратарь ХК «Сочи» вышел на лед в образе Чарли Чаплина
Настоящий спектакль на льду показали вчера, 19 января, хоккеисты - участники матча звезд. Игра проходила на хоккейной арене в Казани. Свои мастерские приемы показывали лучшие игроки континентальной хоккейной лиги. Но самым неожиданным для зрителей стало то, что они вышли в костюмах.
Особенно порадовал болельщиков голкипер сочинцев Константин Барулин. Он появился на площадке в образе Чарли Чаплина. В таком образе вратарь южан должен был попасть в ворота соперников от своих ворот. С этим заданием Константин Барулин с честью справился, правда, не с первого раза.
Звезда сочинцев Эрик О´Делл тоже принял участие в матче и снайперски поразил мигающие мишени.
Кубок КХЛ выходит на финишную прямую. 20 января в каждой группе определиться лидер, а затем лучшие будут сражаться за звание чемпионов.