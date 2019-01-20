В Краснодаре мужчина с топором набросился на машину на "зебре"

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-20T14:35:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вечером, 18 января, в краснодарском микрорайоне «Панорама». Когда на пешеходном переходе у одного из домов остановился автомобиль, к нему аодошел мужчина и начал колотить по стеклам топором. нападавшему не понравилось, что машина припарковалась в неположенном месте.

На видео попал момент нападения. Мужчина сначала разбивает заднее окно, а потом свое орудие бросает в стекло водителю.

Краснодарец с топором отомстил все автомобилистам, кто паркуется на "зебре".

В салоне авто в это время находились двое - парень и девушка. После нападения водитель вышел из машины и побежал вслед за мужчиной с топором.

Обстоятельства происшествия выясняются. Полицейские пока не дали оценку хулиганскому поведению нападавшего. А горожане уверены, что только по счастливой случайности в этот происшествии никто не пострадал. Пока неизвестно, обращался ли автовладелец с заявлением к правоохранителям.