В Геленджике откроется художественная выставка «Россия — родина моя»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-20T16:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Геленджике откроется выставка работ художника Виктора Денисенко. В экспозиции будут представлены более 80 его работ. Значимое культурное событие анонсировали с 31 января по 13 февраля в городском выставочном зале курорта.

Напомним, Виктор Денисенко - член Союза художников России, профессор кафедры живописи и композиции художественно-графического факультета Кубанского государственного университета. По учебно-методической литературе Денисенко обучают студентов по всей стране.

Ранее "КП" - Кубань" сообщал о том, что в курортном Сочи заработал иглу-отель из снега. Днем он работает как музей, а вечером в него могут заселяться постояльцы. Температура в трехкомнатных апартаментах - не выше ноля градусов. Поэтому те, кто решит заночевать в жилище эскимосов, будет спать в мешке и термобелье. Ожидается, что отель растает весной.