Погода в Краснодарском крае на 21 января: в начале рабочей недели будет дождливо
Погода в Краснодарском крае на 21 января и всю последующую неделю приятных сюрпризоа не принесет. Метеорологи обещают, что в начале неделе будет дождливо и ветренно. В некоторых районах кубани его порывы будут достигать 17 м/с. не исключают в Гидрометцентре, что дождь периодически будет сменяться мокрым снегом. От того на дорогах возможно образование ледовой корки.
Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов мороза, но по югу Краснодарского края до "минуса" не дойдет. Днем в этой части региона будет относительно тепло +10 градусов.
Однако 22 января синоптики прогнозируют существенное снижение этих отметок даже на юге. В среднем по краю днем будет от 0 до +5 градусов. Но ночью северная и восточная части региона могут подмерзнуть до -12 градусов.
На Черноморском побережье морозов не ожидается. Но будут идти дожди и сильный ветер.