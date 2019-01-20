2019-01-20T17:04:59+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае на 21 января: в начале рабочей недели будет дождливо

Синоптики обещают, что местами будет идти мокрый снег
Ева Мур@kp_kuban
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На Кубани зима в разгареНа Кубани зима в разгаре
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Погода в Краснодарском крае на 21 января и всю последующую неделю приятных сюрпризоа не принесет. Метеорологи обещают, что в начале неделе будет дождливо и ветренно. В некоторых районах кубани его порывы будут достигать 17 м/с. не исключают в Гидрометцентре, что дождь периодически будет сменяться мокрым снегом. От того на дорогах возможно образование ледовой корки.

Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов мороза, но по югу Краснодарского края до "минуса" не дойдет. Днем в этой части региона будет относительно тепло +10 градусов.

Однако 22 января синоптики прогнозируют существенное снижение этих отметок даже на юге. В среднем по краю днем будет от 0 до +5 градусов. Но ночью северная и восточная части региона могут подмерзнуть до -12 градусов.

На Черноморском побережье морозов не ожидается. Но будут идти дожди и сильный ветер.

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