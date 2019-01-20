СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-20T18:26:07+03:00

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Авиабилеты в Сочи из Москвы подорожали в среднем на восемь процентов. Однако по словам экспертов, это еще не предел. В первом квартале 2019 года они могут взлететь на 20 процентов. Причины подорожания разные: от повышения цен на топливо до роста аэропортных сборов и налогов.

Ожидается, что в период с января по март цены на перелеты в южном направлении сделают скачок. Так уже улететь в Краснодар стало дороже на 19%, в Ростов-на-Дону — на 18%. Из зарубежных маршрутов сильнее всего, по данным сервисов, подорожали перелеты в Кишинев (+44%), Минск (+43%), Баку (+16%) и Тель-Авив (+14%).

При этом покупать авиабилеты стали меньше. Россияне предпочитают покупать бронь максимум на пару недель.

Предполагается, что сдерживать рост цен будет конкуренция между лоукостерами. В разргар сезона все авиакомпании стараются расширить количество маршрутов.