Школьник получил награду за спасение тонущего ребенка в аквапарке Анапы

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-21T10:01:59+03:00

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Летом школьник Дмитрий Терешкин отдыхал в лагере «Золотой Берег» в Анапе. Он приехал из Новодвинска, где учится в школе №3.

Детей во время отдыха в качестве развлечения отвезли в аквапарк. Там во время купания в одном из бассейнов Дмитрий заметил, что другой мальчик странно лежит вниз лицом в воде.

Маленький спасатель подбежал к сверстнику, самостоятельно достал его из воды и только потом позвал на помощь взрослых.

Потерпевшего госпитализировали в больницу на машине скорой помощи. Сейчас с мальчиком все хорошо.

- За отважный поступок Дмитрий Терешкин получил медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Награду школьнику вручил начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов, - сообщил портал МЧС Медиа.