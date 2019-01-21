Под Новороссийском водитель легковушки врезался в бетононасос и погиб

СЕГОДНЯ 07:20 2019-01-21T07:21:14+03:00

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Под Новороссийском 20 января около 16:20 на 38-м километре автодороги Юровка-Раевская-Новороссийск произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, виновником аварии со смертельным исходом стал сам погибший. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался большегруз. Удар был очень сильным. ВАЗ-2110 превратился в груду металла, а водитель от полученных ранений скончался на месте аварии.

Фото: ДТП Абинск, ВК

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Личность погибшего устанавливается, - рассказали в пресс-службе ДТП УМВД РФ по Новороссийску.

Фото: ДТП Абинск, ВК

Напомним, авария случилась днем 19 января в Новороссийске на улице Энгельса. Водитель автомобиля "Датсун" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

- Удар в фонарь был такой сильный, что он упал с опоры на полосу движения, - сообщают в соцсетях очевидцы.