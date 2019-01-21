2019-01-21T07:21:14+03:00
Происшествия

Под Новороссийском водитель легковушки врезался в бетононасос и погиб

Личность погибшего устанавливается
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: chp_krdФото: chp_krd
Изменить размер текста:

Под Новороссийском 20 января около 16:20 на 38-м километре автодороги Юровка-Раевская-Новороссийск произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, виновником аварии со смертельным исходом стал сам погибший. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался большегруз. Удар был очень сильным. ВАЗ-2110 превратился в груду металла, а водитель от полученных ранений скончался на месте аварии.

Фото: ДТП Абинск, ВК

Фото: ДТП Абинск, ВК

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Личность погибшего устанавливается, - рассказали в пресс-службе ДТП УМВД РФ по Новороссийску.

Фото: ДТП Абинск, ВК

Фото: ДТП Абинск, ВК

Напомним, авария случилась днем 19 января в Новороссийске на улице Энгельса. Водитель автомобиля "Датсун" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

- Удар в фонарь был такой сильный, что он упал с опоры на полосу движения, - сообщают в соцсетях очевидцы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Краснодара увидят абстрактную каллиграфию
В Ейском районе 42-летний мужчина угнал Hyundai Accent
На Кубани приставы арестовали самолет должника
В Новороссийске женщина подожгла сожителя
В Краснодаре мужчина обвиняется в хищении земельных участков
В Краснодаре проходит кинопроект «Героями не рождаются – героями становятся»
«Краснодар» намерен продлить контракт с нападающим Ари
На Кубани эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника
В Туапсе восстановили электроснабжение
В Краснодаре девушка на мотоцикле столкнулась с Mercedes
Школьник получил награду за спасение тонущего ребенка в аквапарке Анапы
Авиабилеты в Сочи из Москвы подорожали
Погода в Краснодарском крае на 21 января: в начале рабочей недели будет дождливо
В Геленджике откроется художественная выставка «Россия — родина моя»
В Краснодаре мужчина с топором набросился на машину на "зебре"
Вратарь ХК «Сочи» вышел на лед в образе Чарли Чаплина