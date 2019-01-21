2019-01-21T07:45:10+03:00
Происшествия

В Краснодаре девушка на мотоцикле столкнулась с Mercedes

ДТП произошло на пересечении улиц Янковского и Чапаева
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: chp_krdФото: chp_krd
Изменить размер текста:

Вечером 20 января в Краснодаре девушка, которая ехала на мотоцикле, столкнулась с автомобилем марки Mercedes. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Янковского и Чапаева.

По предварительным данным, пострадавшую байкершу экстренно госпитализировали на скорой в больницу. А в иномарке пострадавших нет.

Снимки с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Пользователи соцсетей начали рассуждать, кто же виноват в ДТП. Многие сошлись во мнении, что девушка не уступила дорогу иномарке, это и стало причиной аварии. А некоторые считают, что спровоцировать происшествие могли погодные условия.

Напомним, в Новороссийске полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Девушка переходила дорогу по «зебре». По предварительным данным, на улице Магистральной 34-летний водитель микроавтобуса Fiat на пешеходном переходе наехал на 17-летнюю девушку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Краснодара увидят абстрактную каллиграфию
В Ейском районе 42-летний мужчина угнал Hyundai Accent
На Кубани приставы арестовали самолет должника
В Новороссийске женщина подожгла сожителя
В Краснодаре мужчина обвиняется в хищении земельных участков
В Краснодаре проходит кинопроект «Героями не рождаются – героями становятся»
«Краснодар» намерен продлить контракт с нападающим Ари
На Кубани эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника
В Туапсе восстановили электроснабжение
Под Новороссийском водитель легковушки врезался в бетононасос и погиб
Школьник получил награду за спасение тонущего ребенка в аквапарке Анапы
Авиабилеты в Сочи из Москвы подорожали
Погода в Краснодарском крае на 21 января: в начале рабочей недели будет дождливо
В Геленджике откроется художественная выставка «Россия — родина моя»
В Краснодаре мужчина с топором набросился на машину на "зебре"
Вратарь ХК «Сочи» вышел на лед в образе Чарли Чаплина