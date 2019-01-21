В Краснодаре девушка на мотоцикле столкнулась с Mercedes

СЕГОДНЯ 07:45 2019-01-21T07:45:10+03:00

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Вечером 20 января в Краснодаре девушка, которая ехала на мотоцикле, столкнулась с автомобилем марки Mercedes. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Янковского и Чапаева.

По предварительным данным, пострадавшую байкершу экстренно госпитализировали на скорой в больницу. А в иномарке пострадавших нет.

Снимки с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Пользователи соцсетей начали рассуждать, кто же виноват в ДТП. Многие сошлись во мнении, что девушка не уступила дорогу иномарке, это и стало причиной аварии. А некоторые считают, что спровоцировать происшествие могли погодные условия.

Напомним, в Новороссийске полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Девушка переходила дорогу по «зебре». По предварительным данным, на улице Магистральной 34-летний водитель микроавтобуса Fiat на пешеходном переходе наехал на 17-летнюю девушку.