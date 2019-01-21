В Туапсе восстановили электроснабжение

СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-21T08:02:00+03:00

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В Туапсе в воскресенье, 20 января, произошло аварийное отключение электроснабжения. Света не было несколько часов в центре города и в микрорайоне «Звездный». Они находятся на балансе фидерной линии №8.

- Аварийная бригада нашла место обрыва линии, все починила. В половину шестого вечера уже восстановили подачу электричества, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсе.

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Включена в работу котельная ТП-61, которая подает свет на Комсомольскую и Кронштадтскую. Также ранее электричество вернулось на хлебозавод, в котельную на улице Звездной и на улицы Щедрина, 8 марта, Гагарина и Петровой.

Напомним, в Краснодаре запланировано строительство ветки газопровода, которая пройдет по ул. Красной на участке между ул. Советской и ул. Постовой. Работы будут проводить с 21 января по 20 марта 2019 года. Строители не будут рыть для этого землю – газопровод проложат «закрытым» способом.