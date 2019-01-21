На Кубани эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника

СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-21T08:26:29+03:00

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Более 10 новейших штурмовиков Су-25СМ3, которые дислоцируются на Кубани, выполнили учения по уничтожению условного противника. Они использовали управляемые ракеты и корректируемые бомбы.

- Экипажи на предельно малой высоте преодолели систему ПВО (Противовоздушная оборона). После чего они выполнили пуски управляемых ракет и сбросили корректируемые авиабомбы на условного противника, который находился на одном из авиационных полигонов края, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях были задействованы более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб, а также участвовали свыше 10 самолетов, поступивших на вооружение в октябре 2018 года.