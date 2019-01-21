2019-01-21T08:57:17+03:00
Спорт

«Краснодар» намерен продлить контракт с нападающим Ари

Он выступает за «горожан» с 2013 года
Александра ПОДУШКО
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- ФК «Краснодар» скорее всего подпишет новый контракт с бразильским нападающим Ари по схеме 1+1 (контракт на год с опцией продления еще на один сезон) – сообщил источник.

Футболист выступает за «горожан» с 2013 года. В конце февраля 2017 года он перешел в московский «Локомотив» на правах аренды, там бразилец выступал до конца сезона -2017/18. Летом 2018 он обратно вернулся в команду, вскоре получил российское гражданство.

Форвард дебютировал в составе национальной команды в товарищеской встрече против Германии.

В этом сезоне на счету Ари шесть голов и четыре результативные передачи в 10 матчах. В гонке бомбардиров турнира футболист находится на третьем месте.

Сейчас нападающий восстанавливается после травмы, которую получил в матче 16-го тура чемпионата России.

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