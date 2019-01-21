2019-01-21T10:00:59+03:00
Общество

В Краснодаре проходит кинопроект «Героями не рождаются – героями становятся»

Он посвящен легендарным личностям в истории войны и простым людям, которые проявили героизм на полях сражений
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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В «Кубанькино» готовятся к 75-летию снятия блокады Ленинграда. 27 января в день прорыва блокадного кольца на экранах покажут военную драму «Спасти Ленинград». Описанные в фильме события произошли в реальной жизни. Там покажут начало появления «Дороги жизни», которая проходила по Ладожскому озеру. По ней из осажденного немцами Ленинграда удалось вывезти около полутора миллионов человек, а город доставить в продукты и топливо.

К 75-летию снятия блокады в России сняли ряд кинокартин. Среди них фильм Федора Попова «Коридор бессмертия». Он выйдет на экраны 9 мая. Ленту также покажут и в кинотеатрах сети «Кубанькино».

- В середине января в «Кубанькино» стартовал кинопроект «Героями не рождаются – героями становятся». Он посвящен легендарным личностям в истории войны и простым людям, проявивших героизм на полях сражений, - сообщили в администрации Краснодарского края.

В прошлом году учащиеся края изучали военную историю Кубани через лекции и просмотры фильмов в рамках проекта «Герои Кубани в летописи Великой Победы».

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