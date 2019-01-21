2019-01-21T09:29:10+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина обвиняется в хищении земельных участков

Их стоимость более 50 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина обвиняется в хищении земельных участковВ Краснодаре мужчина обвиняется в хищении земельных участковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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- В Краснодаре местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч . 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По версии правоохранителей, мужчина с 4 августа 2015 года по 15 июня 2016 года незаконно оформил на подставных лиц право собственности на семь земельных участков. Их стоимость составляла более 32,8 миллионов рублей.

Также с 27 мая 2015 года по 18 апреля 2018 года злоумышленник подобным способом хотел незаконно оформить еще три земельных участка, стоимостью более 17,2 миллионов рублей.

Мужчина 8 августа 2017 года обратился в офисы двух кредитных учреждений Краснодара. Там он хотел получить потребительский кредит, для этого он использовал фальшивый документ - справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2017 год.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Правоохранители уголовное дело направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

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