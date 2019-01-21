2019-01-21T09:43:09+03:00
Происшествия

В Новороссийске женщина подожгла сожителя

Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске женщина подожгла сожителяВ Новороссийске женщина подожгла сожителяФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Следователи Новороссийска возбудили уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Он подозревается в убийстве 45-летнего сожителя, находившегося в беспомощном состоянии из корыстных побуждений (п. «в,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

По версии следствия, они проживали совместно в арендованном доме по улице Свободы. Местная жительница обнаружила у мужчины 8 000 рублей и решила их похитить. Для этого она собиралась убить сожителя.

Подозреваемая купила бензин, в ночь на 18 января она облила жидкостью спящего мужчину. После этого она подожгла потерпевшего. Вскоре пламя перекинулось и на злоумышленницу.

Соседи вызвали пожарных. На место происшествия приехали медики и правоохранители. Потерпевшего с ожогами III степени доставили в больницу. Там ему оказали необходимую помощь, но несмотря на это он скончался. Женщина с термическими ожогами находится в реанимационном отделении краевой больницы.

- Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Краснодара увидят абстрактную каллиграфию
В Ейском районе 42-летний мужчина угнал Hyundai Accent
На Кубани приставы арестовали самолет должника
В Краснодаре мужчина обвиняется в хищении земельных участков
В Краснодаре проходит кинопроект «Героями не рождаются – героями становятся»
«Краснодар» намерен продлить контракт с нападающим Ари
На Кубани эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника
В Туапсе восстановили электроснабжение
В Краснодаре девушка на мотоцикле столкнулась с Mercedes
Под Новороссийском водитель легковушки врезался в бетононасос и погиб
Школьник получил награду за спасение тонущего ребенка в аквапарке Анапы
Авиабилеты в Сочи из Москвы подорожали
Погода в Краснодарском крае на 21 января: в начале рабочей недели будет дождливо
В Геленджике откроется художественная выставка «Россия — родина моя»
В Краснодаре мужчина с топором набросился на машину на "зебре"
Вратарь ХК «Сочи» вышел на лед в образе Чарли Чаплина