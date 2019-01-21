В Новороссийске женщина подожгла сожителя

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-21T09:43:09+03:00

Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался

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Следователи Новороссийска возбудили уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Он подозревается в убийстве 45-летнего сожителя, находившегося в беспомощном состоянии из корыстных побуждений (п. «в,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

По версии следствия, они проживали совместно в арендованном доме по улице Свободы. Местная жительница обнаружила у мужчины 8 000 рублей и решила их похитить. Для этого она собиралась убить сожителя.

Подозреваемая купила бензин, в ночь на 18 января она облила жидкостью спящего мужчину. После этого она подожгла потерпевшего. Вскоре пламя перекинулось и на злоумышленницу.

Соседи вызвали пожарных. На место происшествия приехали медики и правоохранители. Потерпевшего с ожогами III степени доставили в больницу. Там ему оказали необходимую помощь, но несмотря на это он скончался. Женщина с термическими ожогами находится в реанимационном отделении краевой больницы.

- Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.