2019-01-21T09:54:02+03:00
Происшествия

На Кубани приставы арестовали самолет должника

Хозяин Alpha Trainer должен выплатить банку крупную сумму
Александра ПОДУШКО
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Фото: r23.fssprus.ruФото: r23.fssprus.ru
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- Под арестом краснодарских судебных приставов оказался самолет. Савеловский суд Москвы вынес решение об обращении взыскания на имущество неплательщика, находящееся в залоге у кредитной организации, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Судебные приставы Краснодара возбудили исполнительное производство и приступили к работе. Сообщение о том, что самолет Alpha Trainer находится на площадке «Свободный» в поселке Афипском, не подтвердилась.

Правоохранителям удалось найти воздушное судно в Динском районе в хуторе Белевцы. Там имущество арестовали. Самолет Alpha Trainer оставлен на ответственное хранение без права пользования. Хранитель предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

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