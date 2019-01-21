2019-01-21T10:14:26+03:00
Происшествия

В Ейском районе 42-летний мужчина угнал Hyundai Accent

Злоумышленник уехал на чужой машине к своим родственникам
Александра ПОДУШКО
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В Ейском районе 42-летний мужчина угнал Hyundai AccentВ Ейском районе 42-летний мужчина угнал Hyundai AccentФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ейском районе в дежурную часть отделения полиции обратился владелец автомобиля марки Hyundai Accent. Он заявил, что у него угнали машину.

На место происшествия приехали правоохранители, которые установили, что накануне заявитель выпивал с одним из своих знакомых. Он уснул, а когда очнулся – не обнаружил иномарку на парковке.

Машину нашли на одной из улиц города Ейска. 42-летнего подозреваемого задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции. Hyundai Accent вернули законному владельцу.

Выяснилось, что злоумышленник забрал ключи от автомобиля из куртки заявителя, когда тот уснул. А после поехал на чужой иномарке к своим родственникам.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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