Жители Краснодара увидят абстрактную каллиграфию

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-21T10:29:43+03:00

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В Краснодаре покажут абстрактную каллиграфию. Выставка Александра Яковлева «Разорванная азбука» начнет работать 25 января.

- Картины, которые представят на экспозиции, созданы на стыке живописи, графики и каллиграфии. Жители и гости города увидят графемы и гиперболизированные, возведённые на уровень абстрактной живописи буквенные элементы - штрихи, росчерки, овалы, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе галереи.

На выставке будет представлено 22 картины. Для каждой из них «Багетной мастерской Ларина» было подобрано и выполнено эксклюзивное обрамление, открывшее новые грани причудливой вязи текста, формы и цвета.

Александр Яковлев родился в Карелии. Он окончил Краснодарское художественное училище и факультет художественной и технической графики КубГу. На его творчество огромное влияние оказал Леонид Проненко, после чего он увлекся искусством каллиграфии. Является участником международных, региональных и городских выставок.

Выставка «Разорванная азбука» откроется в «Галерее Ларина» по улице Октябрьской, 60/1. Экспозицию можно посмотреть с 25 января и до 9 февраля. Вход бесплатный.